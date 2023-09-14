1.4 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم في ختام تعاملات، أمس، مع تصدر سهمي «العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» قائمة الأكثر نشاطاً. وتوزّعت السيولة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و282.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 298.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.7 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.536 تريليونات درهم بنهاية جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و686.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وصعد مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.23% إلى مستوى 9453.25 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4050.64 نقطة.