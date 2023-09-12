أسهم الإمارات ترفع مكاسبها إلى 42 مليار درهم خلال 4 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية أرباحها السوقية للجلسة الرابعة على التوالي لترتفع إلى 42 مليار درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.539 تريليونات درهم بنهاية جلسة، أمس، موزعة بواقع 2.849 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و689.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية في أبوظبي ودبي سيولة بأكثر من 1.36 مليار درهم، موزعة بواقع 993.3 مليون درهم في سوق أبوظبي و372.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 301.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 21 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 9431.37 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» رابحاً نحو 0.38% إلى مستوى 9749.43 نقطة، وبلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 4060.95 نقطة.

ودعم مكاسب سوق أبوظبي، صعود أسهم مثل «أبوظبي التجاري» بنسبة 1.73%، و«ألفا ظبي» 1.31%، و«الياه سات» 0.78%، و«أدنوك للحفر» 0.75%، و«ملتيبلاي» 0.74%، و«أي آند» 0.72%، و«أدنوك للتوزيع» 0.53%، و«أبوظبي الأول» 0.45%.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط، مستقطباً سيولة بأكثر من 210.3 ملايين درهم ليقفل عند 400.9 درهم، تلاه «ملتيبلاي» بسيولة 116.5 مليون درهم وأغلق عند 4.08 دراهم، ثم «ألفا ظبي» جاذباً 114.1 مليون درهم ووصل إلى مستوى 20.14 درهماً.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق دبي بسيولة جاوزت 100 مليون درهم وأقفل عند 7.13 دراهم، تلاه «مصرف عجمان» بنحو 65.6 مليون درهم وأغلق عند 2.31 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 58.7 مليون درهم مقفلاً عند 17.1 درهماً.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق دبي أمس، «إعمار العقارية» بنسبة 0.42%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.18%، و«إعمار للتطوير» 0.46%، و«دبي الإسلامي» 0.18%.

وقال كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن «ارتفاع أسعار النفط الخام نقطة انعطاف رئيسة في إيجابية سوق أبوظبي للأوراق المالية أمس إلا إن مؤشر سوق دبي المالي مازال الأبرز من حيث الأرباح ويتعرض حالياً لعمليات تصحيح مؤقتة لأنه يواجه مستوى قوياً عند 4120 نقطة».