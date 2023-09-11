دبي تستقبل 9.83 ملايين سائح دولي خلال 7 أشهر بنمو 21%

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين، والتي أظهرت استقطاب الإمارة 9.83 ملايين سائح دولي خلال الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، مقارنة بـ8.1 ملايين سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت أكثر من 21%، ومقابل 9.58 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019 أي قبل مستويات الجائحة وبنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.

وبحسب بيانات للدائرة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، واصلت دبي تسجيل معدلات قوية في إجمالي عدد الزوّار، مقارنة بمستويات العام الماضي، في وقت تخطت مؤشرات كل من أعداد السياح الدوليين الزوار وعدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، فضلاً عن متوسط العائد على الغرفة، مستويات ما قبل "الجائحة".

وأوضحت البيانات، أن الهند حلت في مقدمة الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، مسجلة أكثر من 1.4 مليون زائر، تلتها روسيا بنحو 673 ألف زائر، فيما بلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 665 ألف زائر، ومن المملكة المتحدة 637 ألف زائر.

إلى ذلك بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يوليو 2023 نحو 148.7 ألف غرفة فندقية ضمن 813 منشآت فندقية، مقابل 141 ألف غرفة فندقية، ضمن 774 منشأة في نهاية يوليو من العام الماضي.

وسجل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي 76%، مقابل 72% في الفترة ذاتها من عام 2022، ومقابل 74% للفترة ذاتها من عام 2019.

وسجلت مدة إقامة النزلاء بنهاية يوليو 3.8 ليالٍ فندقية، مقابل 4.1 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2022، في حين وصل عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 23.85 مليون ليلة مبيت، مقابل نحو 21.3 مليون مبيت في الفترة المقابلة بنسبة نمو نحو 13%.

وحلّت أوروبا الغربية في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار، خلال الفترة بين يناير ويوليو العام الجاري، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، مقابل نسبة 16% لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، و14% لروسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية.