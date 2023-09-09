دبي تسجل 1740 مبايعة لشقق وفلل بـ 4 مليارات درهم في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ستة مليارات درهم.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1892 مبايعة، بقيمة 4.88 مليارات درهم، منها 152 مبايعة لأراض بقيمة 843.57 مليون درهم، و1740 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.04 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 959.92 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 79 هبة بقيمة 191.74 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 58.63 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 58.25 مليون درهم في منطقة السطوة، ثم مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3».

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 48 مبايعة بقيمة 155.18 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 66.12 مليون درهم، وثالثة في «مدينة هند 4» بتسجيلها 14 مبايعة، بقيمة 18.68 مليون درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 202 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 132.03 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بقيمة 102 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «البرشاء جنوب الثالثة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 206 مبايعات بقيمة 182.67 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 201 مبايعة بقيمة 186.62 مليون درهم وثالثة في «المركاض» بتسجيلها 160 مبايعة بقيمة 293.98 مليون درهم.