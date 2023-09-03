10 وحدات عقارية تسجل «الأعلى سـعراً» في دبي منذ بداية 2023

شهدت المبيعات العقارية في دبي منذ بداية العام الجاري صفقات قياسية، مع تجاوزها ربع تريليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق لهذه الفترة، وجاء ذلك مع تحقيق القطاع لأرقام قياسية في قطاع الوحدات السكنية.

ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجل القطاع مبيعات لوحدات عقارية (سكنية وتجارية)، تعتبر الأعلى سعراً منذ بداية عام 2023، إذ تصدرت شقة سكنية بمساحة 2521 متراً مربعاً في «جميرا مرسى العرب» قائمة الأعلى سعراً بقيمة بلغت 420 مليون درهم. وحلّت شقة في «مارينا 101» في المرتبة الثانية بعد أن بيعت بقيمة 154.8 مليون درهم، كما جاءت شقة فندقية في «لكجري فاميلي ريزيدنس» في المرتبة الثالثة بعد تسجيلها قيمة قدرها 125 مليون درهم.

بدورها، حلّت شقة سكنية في مشروع «أفا أت بالم جميرا من أمنيات» في المرتبة الرابعة بعد أن سجلت قيمة 45 مليون درهم، تلتها شقة في مشروع «فولانت» بقيمة 38.4 مليون درهم في المرتبة الخامسة، ثم صفقة بيع لشقة سكنية في مشروع «مستر سي رزيدنسس جميرا» بقيمة 36.7 مليون درهم في المرتبة السادسة.

وبيعت شقة مكتبية في «برج خليفة» بقيمة 35 مليون درهم لتحل في المرتبة السابعة، تلتها صفقة بيع لشقة سكنية بقيمة 23 مليون درهم في المرتبة الثامنة.

كما جاءت وحدة عقارية للغرض التجاري بـ20 مليون درهم في مشروع «قصر الزمرد كمبينسكي» في المرتبة التاسعة، تلتها وحدة عقارية (مكتب) في «برج برايم» بقيمة 15.78 مليون درهم في المرتبة العاشرة.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، إن «التنافسية في دبي انتقلت إلى مستوى جديد، في وقت تحطم فيه الصفقات العقارية الأرقام القياسية، لتواصل عقارات الإمارة ترسيخ جاذبيتها العالمية، لاسيما في العقارات الفاخرة».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «الصفقات الضخمة أصبحت السمة المميزة خلال الآونة الأخيرة للسوق العقارية في دبي».

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن «سوق دبي العقارية لاتزال محافظة على الزخم القوي، وتواصل تسجيل صفقات تاريخية غير مسبوقة»، مؤكداً أن «تنفيذ الصفقات كبيرة الحجم تعكس الثقة الكبير التي تتمتع بها السوق، والفرص التي توفرها للمستثمرين الكبار والأثرياء».