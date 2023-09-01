سوق دبي يربح 3.69 مليارات درهم في آخر جلسات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.13 مليار درهم في ختام تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مع تصدر «العالمية القابضة» و«إعمار العقارية»، التداولات. وتوزعت السيولة بواقع 941.527 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و190 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 250.66 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 16.28 ألف صفقة

وعزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام التداولات، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 3.69 مليار درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات العقار والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 685.338 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس، وصولاً إلى أكثر من 689.03 مليار درهم في ختام جلسة الجمعة، بينما وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية لنحو 2.851 تريليون درهم.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.540 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% عند مستوى 4090.04 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.24% عند مستوى 9786.63 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «إعمار العقارية»، مرتفعاً بنسبة 0.28% عند 7.08 درهم، وبتداولات قاربت 33.28 مليون درهم. وارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.14% بالغا 16.7 درهم بسيولة بلغت 25.92 مليون درهم، وزاد سهم «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.48% بالغا 0.412 درهم بسيولة بلغت 12.7 مليون درهم.

وفي أبوظبي، تراجع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.5% بسيولة 241.55 مليون درهم فيما ارتفع سهم «مجموعة ميتبلاي» بنسبة 3.67% مع سيولة بلغت 118.05 مليون درهم. وارتفع سهم «كيو القابضة» 1.35%ٌ بسيولة 79.29 مليون درهم، وارتفع أيضا سهم «طاقة» بنسبة 0.29% مع سيولة بلغت 27.9 مليون درهم.