11مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 11 مليار درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2538 مبايعة بقيمة 6.69 مليارات درهم، منها 236 مبايعة للأراضي بقيمة 1.82 مليار درهم، و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.87 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنيه الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 310.15 ملايين درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 55.38 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 47.6 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 47.29 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 226 مبايعة بقيمة 219.86 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 213 مبايعة بقيمة 322 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.1 مليارات درهم منها 88 رهونا لأراضي بقيمة 1.09 مليار درهم، و426 رهنا لفلل وشقق بقيمة 2.01 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 746.16 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 171 هبة بقيمة 1.2 مليار درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 202.36 مليون درهم.