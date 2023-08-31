الأسهم المحلية تربح 218 مليار درهم في 8 أشهر

عززت أسواق الأسهم المحلية، مكاسبها خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري 2023، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 218 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.205 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر 2022، إلى 3.423 تريليونات درهم في نهاية تعاملات أغسطس، (جلسة الخميس)، موزعة بواقع 2.739 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و684.433 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة ناهزت 22.39%، أو ما يوازي 746.8 نقطة ليرتفع من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية ديسمبر 2022، إلى مستوى 4082.87 نقطة في نهاية آخر جلسات شهر أغسطس الماضي، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار. فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي العام خلال الثمانية أشهر الماضية بنسبة3.9 %، أو ما يعادل 400.88 نقطة، ليتراجع من مستوى 10211.090 نقطة بنهاية شهر ديسمبر الماضي، إلى نحو 9810.21 نقطة في نهاية آخر جلسات شهر أغسطس 2023.

وعلى المستوى اليومي، عززت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات شهر أغسطس 2023، حيث ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.67%، كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.38%. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.842 مليار درهم، موزعة بواقع 1.317 مليار درهم في سوق أبوظبي، و524.738 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 401.256 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 19.53 ألف صفقة.

وفي أبوظبي ارتفع سهم أمريكانا بنسبة 3% إلى 4.41 درهم، وارتفع سهم كيو القابضة بنسبة 1.6 % إلى 3.71 درهم، فيما انخفض سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.4% وتراجع سهم دانة غاز بـ 1.3%. وانخفض سهم مجموعة الإمارات للاتصالات &e بـ 0.5%. وفي دبي، ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.1% إلى 7.06 دراهم وزاد سهم إعمار للتطوير بنسبة 1.4%، وارتفع سهما الخليج للملاحة ومصرف عجمان بـ 1.2%. فيما انخفض سهم بنك دبي الإسلامي بـ 0.7%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بـ 1.2%.