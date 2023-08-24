8.5 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في ختام التعاملات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي أكثر من 8.5 مليارات درهم مدعومة بعمليات شرائية للأجانب استهدفت الأسهم القيادية في قطاع "المالية".

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.536 تريليون درهم أمس إلى 3.545 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.852 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و693.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وقاربت سيولة الأسهم المحلية حاجز 1.5 مليار درهم موزعة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي و422.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 405.1 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.4 ألف صفقة.

وزاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.43% أو ما يعادل 42.32 نقطة ليغلق عند 9771.42 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" بنحو 0.48% أو ما يوازي 45.18 نقطة ليقفل عند 9462.63 نقطة، فيما ربح مؤشر سوق دبي العام ما نسبته 0.17% توازي 7.2 نقطة ليستقر عند 4106.69 نقطة مواصلا التحليق صوب أعلى مستوياته في أكثر من 8 سنوات.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم مثل "أبوظبي الأول" بنسبة 2.21% و"موانئ أبوظبي" 1.43% و"أبوظبي التجاري" 0.7% والعالمية القابضة" بنسبة 0.05% و"أي آند" 0.6% و"أمريكانا" 0.47% و"أدنوك للحفر" 0.24% بينما استقرت شركات مثل "أدنوك للتوزيع" و"طاقة" و"الياه سات" دون تغيير يذكر.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 203.5 مليون درهم وأغلق عند 400.7 درهم، تلاه "ملتيبلاي" جاذباً نحو 124.3 مليون درهم وأقفل عند 3.87 درهم، ثم "ألفا ظبي" و"كيو القابضة" بسيولة 124.3 مليون درهم و97.9 مليون درهم على التوالي.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "دبي الإسلامي" بنسبة 0.89% و"أرامكس" 0.39% و"سالك" 0.6% و"إمباور" 1.6% و"دو" 0.56%. وتصدر "مصرف عجمان" النشاط من حيث قيم التداولات مستقطباً نحو 99.1 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" 75.5 مليون درهم ثم "الإمارات دبي الوطني" بنحو 46.8 مليون درهم.