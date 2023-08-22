«دبي المالي» يربح 2.4 مليار درهم في ثاني جلسات الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.62 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، في وقت ربح سوق دبي المالي ما يربو على 2.4 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع العقار والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.197 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و420.122 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 624.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.35 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي العام بنسبة 0.37%، أو ما يعادل 14.88 نقطة، ليغلق عند 4068.52 نقطة، فيما وصل سجل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى مستوى 9766.47 نقطة.

وتعزز أداء سوق دبي المالي مع ارتفاع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.48% إلى 0.422 درهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 0.15%، ليغلق عند 6.77 دراهم، كما ارتفع سهم «الاتحاد العقارية» بنحو 1.7% وصولاً إلى 0.422 درهم، وسهم «شعاع كابيتال» بنسبة 3.13%.

وتصدر سهم «الاتحاد العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 89.16 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفع سهم «مجموعة ملتيبلاي» بنسبة 4.36% متصدراً قائمة الارتفاعات، وارتفع سهم «العالمية القابضة» 0.1%، و«أدنوك للحفر» 3%.