عقارات دبي تسجل صفقتي أرض بـ 99 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في دبي، اليوم الاثنين، بيع قطعتي أرض بقيمة إجمالية تصل إلى 99 مليون درهم في منطقتي «جميرا باي»، و«جميرا فييلج سركل».

واستناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تم بيع أرض (للغرض السكني) في «جميرا باي» بقيمة 50 مليون درهم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 2165 متر بواقع 23.085 ألف درهم للمتر الواحد.

وبيعت أيضا أرض للغرض التجاري في منطقة جميرا فييلج سركل بقيمة 49 مليون درهم، بمساحة إجمالية 4661 متر بواقع 10512 درهم للمتر الواحد.

اما بالنسبة لباقي صفقات الأراضي التي نفذت في بداية اليوم، بيع أرض للغرض التجاري في مدينة دبي للإنتاج مقابل 59.65 مليون درهم لمساحة إجمالية 9634 مترا، بواقع 12.385 ألف درهم للمتر الواحد.

وفي قطاع الشقق والوحدات السكنية، شهدت منطقة "زعبيل الأولى" بيع شقة فندقية بقيمة 47.29 مليون درهم، مساحتها 881.3 متر بواقع 53.65 ألف درهم للمتر الواحد.

فيما شهدت نخلة جميرا صفقة بقيمة أكثر من 10 ملايين درهم حيث تم بيع شقة سكنية مساحتها 195.39 متر بقيمة إجمالية 11.32 مليون درهم، بواقع 57.97 مليون درهم.

وحتى الساعة 12:30 بتوقيت دبي، بلغت قيمة المبيعات العقارية نحو 1.43 مليار درهم، بعد تنفيذ 535 معاملة.

وقال الخبير في إدارة الثروات صالح طباخ الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري"، إن المبيعات القياسية في السوق العقارية في دبي تعكس التطور الكبير الذي وصلت له السوق على صعيد المنتجات العقارية المختلفة وسط نشاط غير مسبوق لمبيعات العقارات الفاخرة.