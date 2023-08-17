دبي تستقبل 1.7 مليون سائح أوروبي خلال النصف الأول

أفادت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بأن الإمارة استقبلت أكثر من 1.7 مليون سائح من أوروبا الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري، شكلوا 20% من إجمالي زوار دبي، واستقبلت الإمارة نحو 1.28 مليون سائح خليجي، شكلوا 15% من إجمالي عدد الزوار، ونحو 1.45 مليون سائح من جنوب أسيا شكلوا نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، ونحو 1.2 مليون زائر من روسيا ورابطة الدول المستقلة شكلوا 14% من إجمالي أعداد الزوار، ونحو 1.1 مليون زائر من منطقة الشرق الأوسط شكلوا نحو 13% من إجمالي عدد الزوار.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى دبي بنسبة بلغت نحو 279% خلال النصف الأول العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة أكثر من 260 ألف زائر.

ووفقاً لبيانات الدائرة، والتي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منها، حافظت الهند على صدارة الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال النصف الأول من العام 2023، مسجلة 1.22 مليون زائر، بنمو 43%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وجاءت روسيا في المركز الثاني مسجلة 616 ألف زائر، بنمو 99%، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بنحو 555 ألف زائر، بنمو 10%.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع، في قائمة الأسواق المصدرة للزوار، مسجلة 538 ألف زائر، ثم سلطنة عمان في المركز الخامس بنحو 511 ألف زائر. وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المركز السادس، مسجلة 362 ألف زائر، ثم ألمانيا في المركز الثامن بنحو 329 ألف زائر، بنمو 53%.

وجاءت الصين في المركز الثامن من حيث أكبر الأسواق المصدرة لزوار دبي خلال النصف الأول، بـ 260 ألف زائر، ومن ثم إيران في المركز التاسع مسجلة أكثر من 196 ألفاً، بنمو 19%، تلتها إسرائيل في المركز العاشر، مسجلة 196 ألف زائر، بنمو 72%.

وجاءت فرنسا في المركز الحادي عشر بنحو 180 ألف زائر، ثم مصر بـ 168 ألف زائر، ثم باكستان بـ 152 ألف زائر، ثم الكويت وكازاخستان بنحو 152 ألفا و145 ألف زائر لكل منها على التوالي، وحلت إيطاليا في المركز السادس عشر بـ130 ألف زائر، ثم الفلبين بـ125 ألف زائر، واستراليا بـ121 ألف زائر، وكنداً بـ110 آلاف زائر، ثم العراق بـ102 ألف زائر خلال النصف الأول.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى أن أعداد الزوار الدوليين إلى دبي خلال النصف الأول من عام 2023، سجلت أرقاماً قياسية، بزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث استقبلت الإمارة 8.55 ملايين زائر دولي خلال هذه الفترة، بما يتجاوز معدلات ما قبل الجائحة والتي سجلت وصول 8.36 ملايين زائر دولي في النصف الأول من عام 2019، وهو ما يعزز مكانة دبي لتصبح الوجهة المفضلة الأكثر زيارة في العالم.

وأكدت البيانات على مكانة دبي باعتبارها الوجهة الأسرع تعافياً على مستوى العالم، حيث تجاوزت بكثير التوقعات التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بأن يصل عدد الزوار الدوليين إلى ما تتراوح نسبته بين 80-95% من مستويات ما قبل الجائحة هذا العام.

وحققت فنادق دبي خلال النصف الأول من عام 2023 نسب نمو مرتفعة في كافة مؤشرات الضيافة تجاوزت مستويات ما قبل الجائحة، حيث وصل متوسط الإشغال للغرف الفندقية إلى نسبة 78%، والتي تعد من بين أعلى المعدلات عالمياً بزيادة 2.2% مقارنة بمتوسط نسبة الإشغال التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من عام 2019. كما أدّت الاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع إلى زيادة أعداد الفنادق في الإمارة، إذ بلغت السعة الفندقية في دبي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري 810 منشأة فندقية، و148,689 غرفة فندقية، مقارنة بـ 714 منشأة فندقية و118,345 غرفة في نهاية النصف الأول من عام 2019، أي بنسبة نمو 13% في عدد الفنادق و26% في عدد الغرف الفندقية.