«دبي الدولي» يتصدر مطارات العالم خلال أكتوبر

قالت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في توفير بيانات المطارات وشركات الطيران، إن شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي جدولت 4.57 ملايين مقعد على الرحلات الدولية خلال أكتوبر الجاري، بواقع نحو 9.15 ملايين مقعد في الاتجاهين، ليحافظ «المطار» على موقعه في صدارة أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، من حيث السعة الدولية المجدولة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت السعة المجدولة للرحلات الدولية في مطار دبي الدولي خلال أكتوبر إلى 4.57 ملايين مقعد، مقارنة بنحو 4.34 ملايين مقعد في سبتمبر الماضي، بزيادة تقارب 230 ألف مقعد، وبنسبة نمو 5.3% تقريباً.

وبحسب بيانات حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد واصل مطار دبي الدولي تصدر قائمة أكبر 10 مطارات دولية، من حيث عدد المقاعد، متقدماً على مطار «لندن هيثرو» البريطاني، الذي حل ثانياً بنحو 4.12 ملايين مقعد دولي، بفارق يقارب 450 ألف مقعد عن مطار دبي.

وجاء مطار «سيؤول إنتشون» في كوريا الجنوبية في المركز الثالث بنحو 3.94 ملايين مقعد، ومطار «أمستردام شيفول» الهولندي في المركز الرابع بـ3.72 ملايين مقعد، فيما تقدم مطار «سنغافورة شانغي» إلى المركز الخامس بـ3.68 ملايين مقعد.

وفي قائمة الـ10 الأوائل، جاء مطار إسطنبول التركي في المركز السادس بـ3.56 ملايين مقعد، ومطار «باريس شارل ديغول» الفرنسي سابعاً بـ3.47 ملايين مقعد، فيما صعد مطار هونغ كونغ إلى المركز الثامن بـ3.46 ملايين مقعد. وجاء مطار فرانكفورت الألماني في المركز التاسع بـ3.39 ملايين مقعد، بينما حل مطار بانكوك التايلاندي في المركز الـ10 بـ2.76 مليون مقعد خلال أكتوبر.

ويواصل مطار دبي الدولي ترسيخ موقعه محوراً رئيساً لحركة النقل الجوي بين الشرق والغرب، مستفيداً من شبكة واسعة من الوجهات والرحلات التي تربط دبي بالأسواق العالمية.

ويعزز هذا الدور، وجود «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، اللتين تتخذان من المطار مركزاً لعملياتهما، إلى جانب مواصلة الناقلتين توسيع شبكتيهما من خلال افتتاح وجهات جديدة وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات قائمة.

كما تدعم حركة المطار عمليات شركات طيران أخرى تسير رحلاتها عبر مطار دبي الدولي، ما يوسع خيارات السفر أمام المسافرين، ويعزز حركة النقل الجوي عبر أحد أبرز مراكز الطيران الدولية.

وحافظ مطار دبي الدولي على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين خلال عام 2025، للعام الـ12 على التوالي، بعد أن واصل تسجيل معدلات نمو في حركة السفر الدولية، مقارنة بالمطارات الأخرى المدرجة ضمن قائمة أكبر المطارات في العالم، وفقاً للتقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي.

واستقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو 3.1% مقارنة بالعام السابق، ليكون بذلك العام الأكثر ازدحاماً في تاريخ المطار.

كما استقبل المطار 31.5 مليون مسافر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في ظل استمرار عودة السعة التشغيلية لشركات الطيران وتزايد الطلب خلال الربع الثاني.

وبنهاية النصف الأول من العام، خدم مطار دبي الدولي 50 شركة طيران دولية، موفراً الربط مع 217 وجهة في 99 دولة.