سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 3.6 مليارات درهم في جلستين

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 3.6 مليارات درهم خلال جلستي الاثنين والثلاثاء، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.77 مليار درهم، سجلتها الأسهم المحلية في جلسة الثلاثاء، موزعة بـ1.239 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و539.19 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.83 مليار درهم في ختام تداولات أول من أمس، موزعة بـ1.52 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و301.2 مليون درهم لسوق دبي المالي.

وأغلق سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس، منخفضاً بنسبة 0.18% عند مستوى 4051.19 نقطة، مع تراجع أسهم 20 شركة من أصل 38 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 11 شركة، وبقيت أسهم سبع شركات على ثبات.

وانخفض سهم شركة «شعاع كابيتال» بـ7.4% عند سعر 0.4 درهم، بتداولات قاربت 49.16 مليون درهم، بعد تأكيدها أنها لم تتلقَ أي مخاطبات رسمية بشأن بيع حصص الشركاء. وتراجع سهم بنك المشرق بـ5.8% عند سعر 145 درهماً.

وتراجع سهم «سلامة» بـ3.07% عند سعر 0.727 درهم، بتداولات قاربت 867.14 ألف درهم، وانخفض سهم شركة «الاتحاد العقارية» بـ2.3% عند سعر 0.386 درهم بتداولات قاربت 9.4 ملايين درهم.

وفي المقابل ارتفع سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 11.2% ليصل إلى 119 درهماً، وصعد سهم الرمز كابيتال بنسبة 5.63% إلى 1.5 درهم، وزاد سهم «سالك» بنسبة 3.06%.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات منخفضاً بنسبة 0.42% عند مستوى 9807.19 نقطة، مع انخفاض أسهم 37 شركة من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 17 شركة، وبقيت 11 شركة على ثبات.

وانخفض سهم «أدنوك للغاز» بـ3.1% عند سعر 0.556 درهم، كما انخفض سهم «منازل» بـ4.1% عند سعر 0.512 درهم، وتراجع سهم «ملتبيلاي» بـ2.5% عند سعر 3.57 دراهم. وانخفض سهم «ألفا ظبي القابضة» بـ3.3% عند سعر 20.2 درهماً بتداولات تجاوزت خمسة ملايين سهم. وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم «كيو القابضة»الذي انخفض بـ2.7% عند سعر 3.66 دراهم بتداولات قاربت 38 مليون سهم.

• السيولة توزعت بواقع 1.77 مليار درهم سجلتها الأسهم المحلية في جلسة الثلاثاء، و1.83 مليار درهم في ختام تداولات أول من أمس.