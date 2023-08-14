2.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 717 مبايعة بقيمة 2.09 مليار درهم، منها 30 مبايعة للأراضي بقيمة 348.18 مليون درهم و687 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.74 مليار درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 140 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 67 مليون درهم في منطقة القوز الثانيه تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وقد تصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة في الحبيه الخامسة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وقد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 97 مبايعة بقيمة 172 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 90 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 51 مبايعة بقيمة 368 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 692.02 مليون درهم منها 38 رهونات أراضي بقيمة 158.84 مليون درهم و93 رهونات فلل وشقق بقيمة 533.19 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 352 مليون درهم وأخري في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 65 مليون درهم. واما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 28.44 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 6.04 مليون درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 4.04 مليون درهم.