«واتس أب» يتيح رسائل الفيديو الفورية في الإمارات

أتاح تطبيق «واتس أب»، للمراسلة الفورية خاصية رسائل الفيديو الفورية الجديدة «الرسائل الصوتية بتقنية الفيديو الفورية» عبر التطبيق في الإمارات. وقال مستخدمون لتطبيق «واتس أب»، لـ«الإمارات اليوم»، إنهم بدؤوا في استخدام الخاصية الجديدة التي تتيح تسجيل مقاطع فيديو شخصية ومشاركتها مباشرة في الدردشة عبر الـ«واتس أب». وأوضحوا أنه يمكن تسجيل مقطع الفيديو لمدة لا تتجاوز 60 ثانية كحد أقصى، مشيرين إلى أن الخاصية الجديدة متاحة على هواتف (أندرويد وآي فون). ويمكن استخدام الخاصية الجديدة من خلال الضغط على زر الرسائل الصوتية مرة واحدة ليتحول إلى رسائل الفيديو القصيرة أو الضغط على صورة الكاميرا في التطبيق ثم الضغط على «فيديو» ليتم تصوير الفيديو ومشاركته مباشرة وبشكل فوري عبر التطبيق.