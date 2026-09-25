ماسك يتوقع انتقال الحوسبة بالكامل إلى الفضاء تزامناً مع اختبارات تجريها غوغل

أطلق الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، إيلون ماسك، توقعات طموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن عمليات الحوسبة ستنتقل مستقبلاً وبشكل شبه كامل من كوكب الأرض إلى الفضاء الخارجي.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة «إكس» معلقاً على مقطع فيديو يستعرض مشروع غوغل المعروف باسم «Project Suncatcher»: «إن حجم الحوسبة في الفضاء سيصل بوضوح وبنسبة تقارب الـ 100% من إجمالي عمليات الحوسبة عالمياً». ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، يركز مشروع غوغل الجديد على دراسة إمكانية تشغيل مراكز بيانات مدارية عبر أقمار اصطناعية تعمل بالطاقة الشمسية ومزودة برقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

وبحسب مقطع الفيديو، أوضح الباحثون أن هذه الأقمار ستتحرك ضمن تشكيلات متقاربة في الفضاء وتربط شرائحها معاً لمعالجة المهام الحوسبية المعقدة والضخمة.

ولا تزال هذه الفكرة في مراحلها التجريبية الأولى؛ إذ أعلنت غوغل عن خطط لإطلاق قمرين اصطناعيين تجريبيين بالتعاون مع شركة «بلانيت» (Planet) بحلول أوائل عام 2027 لاختبار كفاءة العتاد التقني في المدار الفضائي. ورغم تداول منشور على «إكس» يزعم اعتزام غوغل إطلاق هذه الشرائح على متن صاروخ «فالكون 9» التابع لـ«سبيس إكس» الأسبوع المقبل، إلا أن الجداول الزمنية الرسمية المعلنة من غوغل لم تؤكد ذلك.

وتراهن غوغل على الاستفادة من أشعة الشمس شبه الدائمة في الفضاء لتوليد الطاقة اللازمة لتشغيل رقائق الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن بدء التجارب بنموذجين أوليين فقط يشير إلى أن الطريق لا يزال طويلاً قبل أن تتحول رؤية ماسك بنقل مراكز البيانات إلى الفضاء إلى واقع ملموس.