مجموعة اللولو: لن نتراجع عن القضايا التي رفعناها في الهند ضد مروجي الأخبار الزائفة

أكدت مجموعة اللولو أنها لن تسحب دعواها المقامة في الهند ضد أفراد متهمين بنشر مزاعم كاذبة حول الشركة ورئيس مجلس إدارتها يوسف علي، وردت في مقطع فيديو نشر عام 2020، رغم اعتذار أحد المتهمين في القضية، مؤسس منصة الأخبار الرقمية المالايالامية ساجان سكاريا.

وقال مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة لولو نانداكومار في عبر حسابه على منصة "لينكد إن": "لا تسامح. لا مساومة. لكل فرد الحق في التعبير عن رأيه؛ فنحن نحترم حرية التعبير، بما في ذلك الحق في طرح التساؤلات، وإبداء الاختلاف، وتوجيه الانتقادات. لكن الادعاءات الكاذبة المتعمدة، والأخبار الزائفة، والمعلومات المضللة التي تهدف إلى الإساءة، لا يمكن اعتبارها مجرد وجهة نظر".

وأضاف: "أوضحت موقفنا بجلاء: لن نتسامح مع مثل هذه الهجمات التي تستهدف مؤسستنا، أو علامتنا التجارية "لولو للتجزئة" أو رئيس مجلس إدارتنا السيد يوسف علي".

وتابع: "تُعد "لولو" بمثابة بيتٍ وعائلة لأكثر من 75 ألف موظف؛ فخلف اسمنا تكمن أرزاقهم، وتفانيهم في العمل، وعقودٌ من الثقة المتبادلة. ولن نتراجع عن القضايا التي رفعناها ضد مروجي الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية ضدنا، بل سنواصل ملاحقتهم عبر المسارات القانونية".

وختم: "نحترم حرية التعبير، لكننا نصرّ على المساءلة في حالات نشر المعلومات المضللة بشكل متعمد".

ورفعت المجموعة دعاوى قضائية في كل من كيرلا، ولكناو ودلهي، من بينها دعوى تشهير بقيمة 100 مليون روبية (4 ملايين درهم تقريباً) رفعها يوسف علي شخصياً.