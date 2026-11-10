«فلاي دبي» تبدأ تزويد أسطولها بخدمة «ستارلينك»

بدأت "فلاي دبي" تزويد أسطول طائراتها بخدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، التي تتيح للمسافرين الاستمتاع بخدمة إنترنت لاسلكي فائقة السرعة ومجانية على متن الطائرات، في خطوة تستهدف تعزيز تجربة الاتصال خلال الرحلات الجوية.

وقال متحدث باسم فلاي دبي لـ"الإمارات اليوم"، إن عمليات تجهيز الطائرات بالخدمة بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن الناقلة تتوقع تزويد ما يقرب من نصف أسطولها بهذه التقنية بحلول نهاية عام 2026.

وتشغل "فلاي دبي" أسطولًا موحداً يضم نحو 100 طائرة من طراز بوينغ 737، ما يعني أن الناقلة ستزوّد نحو 50 طائرة بهذه الخدمة بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف المتحدث أن عمليات التركيب ستتواصل بشكل تدريجي بعد ذلك لتشمل بقية طائرات الأسطول، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة لتشمل المزيد من رحلات الناقلة.

وأوضح المتحدث أن الناقلة ستعلن عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع مع تقدّم مراحل التنفيذ.

وفي نوفمبر العام الماضي، أعلنت فلاي دبي عن توقيعها اتفاقية مع "سبيس إكس" لتقديم خدمات "ستارلينك"، كوكبة الأقمار الصناعية الأكثر تطوراً في العالم، على متن أسطولها المتنامي.

وستوفر هذه الخدمة إنترنت عالي السرعة وسريع الاستجابة، قادر على توفير البث الحي والألعاب الإلكترونية ومكالمات الفيديو وغيرها، كنقلة نوعية تستهدفها الناقلة في تجربة السفر على متن طائرات الشركة.

ومن خلال توفير أعلى السرعات وأقل زمن وصول متاح في مجال الطيران التجاري اليوم، تتيح ستارلينك تجربة الإنترنت عريض النطاق بخدمة سلسة على متن الطائرة، وسيتمكن الركاب من الاستمتاع ببث عالي الدقة وخدمات رقمية فورية في وقت واحد، مدعومة بسعة ستارلينك العالمية المتنامية.