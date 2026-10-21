«ديوا الرقمية» تستعرض حلول الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية في «ويتيكس»

تستعرض «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي، مجموعة من حلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية خلال مشاركتها في الدورة الـ28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، المقام في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر إلى 22 الجاري.

وتعرض الشركات التابعة لـ«ديوا الرقمية»، وهي شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، و«إنفرا إكس»، و«ديجيتال إكس»، حلولاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتحليلات الفيديو الذكية وإنترنت الأشياء والحلول السمعية والبصرية، وذلك ضمن جناح منصة هيئة كهرباء ومياه دبي رقم «A1».

وتستعرض «مورو» منصة للذكاء الاصطناعي بيئة سحابية تتيح للجهات الحكومية والمؤسسات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها، من دون الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية.

وتستضيف المنصة خدماتها في مركز بيانات أخضر داخل دولة الإمارات، وتوفر قدرات معالجة رسومية عالية الأداء، ونماذج لغوية ضخمة قابلة للتخصيص، ومحركات استدلال بزمن استجابة منخفض، وبيئات آمنة للتعاون والتطوير، مع إمكانية التوسع وفق الطلب، بما يدعم سيادة البيانات والامتثال للمتطلبات المحلية.

كما تعرض الشركة خدمات الحوسبة والتخزين السحابيين المخصصين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضمن بنية تحتية مستضافة بالكامل في الدولة، مع خيارات للنشر عبر السحابة العامة والخاصة والهجينة، وتعتمد مراكز بيانات «مورو» على الطاقة المتجددة، وتوفر خدمات الأمن والمراقبة والاستجابة للحوادث.

وتسلط الشركة الضوء على حلول تحليل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة «IPSP»، التي تتيح تحليل بيانات أنظمة المراقبة ودعم اتخاذ القرار، من خلال الرصد والتحليل والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي.

وتشمل هذه الحلول تأمين المحيط الخارجي، وتحليل السلوكيات، واكتشاف الأجسام، والتكامل مع أنظمة كاميرات المراقبة القائمة، بما يدعم السلامة والامتثال ويرفع الكفاءة التشغيلية.

وتعرض «إنفرا إكس» حلول إنترنت الأشياء المخصصة للمدن الذكية والمرافق، وتشمل الصمامات الذكية وأنظمة تتبع الأشخاص وعدادات المرافق الذكية، ضمن منظومة تعتمد على المراقبة الفورية والأتمتة.

وتتيح هذه الحلول التحكم عن بُعد في الأصول، ومراقبة استهلاك المرافق، وتتبع الأفراد في الوقت الفعلي، إلى جانب دعم الصيانة التنبئية وتحسين اتخاذ القرار، بما يعزز موثوقية الخدمات وكفاءة إدارة الموارد والعمليات.

وتستعرض «ديجيتال إكس» حلولاً سمعية وبصرية للمباني الذكية والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية وبيئات الأعمال، تشمل أنظمة مرنة قابلة للتوسع، تستهدف تحسين التواصل والتعاون ورفع الكفاءة التشغيلية.

وتتيح مشاركة «ديوا الرقمية» في المعرض للزوار والجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والشركاء التقنيين الاطلاع على حلول تربط بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والاستدامة، وتستهدف تلبية احتياجات الحوسبة وإدارة البيانات وتطوير المدن الذكية وبيئات العمل الرقمية.