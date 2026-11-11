سامسونغ تقترب من الكشف عن هاتفها الجديد.. والتسريبات تكشف مفاجآته

كشفت تسريبات تقنية جديدة عن مجموعة من المواصفات والإمكانات التي يُتوقع أن يتمتع بها هاتف Galaxy S27 Ultra، الذي تعمل شركة سامسونغ على تطويره ليكون أحد أبرز هواتفها الرائدة.

وبحسب المعلومات المتداولة، سيأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، بأبعاد تبلغ 163.8 × 78.3 × 8 ملم، مع دعم شرائح Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

ومن المنتظر أن تزوده سامسونغ بشاشة Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة، وبدقة 1440 × 3120 بيكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز وكثافة تصل إلى نحو 498 بيكسل لكل بوصة. كما ستتمتع الشاشة بطبقة حماية Corning Gorilla Armor 2، المصممة لتعزيز مقاومتها للخدوش والصدمات.

وعلى صعيد الأداء، تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيعمل بنظام Android 17، مع واجهة One UI 9.5، وسيعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 المصنّع بتقنية 2 نانومتر، إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 850. ومن المتوقع أن تتوفر منه نسخ بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي مجال التصوير، سيحصل الجهاز، وفق المعلومات المسربة، على كاميرا خلفية رئيسية تضم ثلاث عدسات بدقة إجمالية موزعة على مستشعرات 200 و50 و50 ميغابيكسل، من بينها عدسة للتصوير بزاوية واسعة للغاية (Ultrawide)، وأخرى مقربة من نوع Periscope Telephoto. كما ستدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بدقة 8K، فيما ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

أما التجهيزات الأخرى، فتشمل منفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، ومستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا أسفل الشاشة، إلى جانب دعم تقنيات الاتصال بالأقمار الصناعية لاستخدامها في حالات الطوارئ، وبوصلة إلكترونية.

وسيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5700 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 60 واط، فضلا عن الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 25 واط.

وتبقى هذه المواصفات ضمن المعلومات والتسريبات المتداولة، بانتظار إعلان سامسونغ الرسمي عن الهاتف وتأكيد تفاصيله النهائية.