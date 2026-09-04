أطلقت شركة «ريكو» (Ricoh) كاميرا جديدة يمكن حملها في الجيب، حيث يبلغ وزنها شاملاً البطارية وبطاقة الذاكرة 265 غراماً.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا «GR IVx» الجديدة تأتي بعدسة 26.1 ملليمتراً وبفتحة عدسة (f/2.8)، وبالتالي يصل البعد البؤري إلى 40 ملليمتراً، وقد تم تحسين العدسة، حيث تم الاعتماد على تصميم أكثر تعقيداً بثماني عدسات موزعة على ست مجموعات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مستشعر «APS-C» بدقة 25.6 ميغابيكسل، مع وظيفة تثبيت الصورة خماسية المحاور.

ويمكن للكاميرا تسجيل مقاطع الفيديو بدقة «4K» وبمعدل 30 إطاراً في الثانية.