«فلاي دبي» تبدأ تزويد أسطولها بخدمة «ستارلينك»

بدأت شركة «فلاي دبي» تزويد أسطول طائراتها بخدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك»، التي تتيح للمسافرين خدمة إنترنت لاسلكي فائقة السرعة ومجانية على متن الطائرات، في خطوة تستهدف تعزيز تجربة الاتصال خلال الرحلات الجوية.

وقال متحدث باسم «فلاي دبي»، لـ«الإمارات اليوم»، إن عمليات تجهيز الطائرات بالخدمة بدأت بالفعل، مشيراً إلى أن الناقلة تتوقع تزويد ما يقرب من نصف أسطولها بهذه التقنية بنهاية عام 2026.

وتشغل «فلاي دبي» أسطولاً موحداً يضم نحو 100 طائرة من طراز «بوينغ 737»، ما يعني أن الناقلة ستزود نحو 50 طائرة بهذه الخدمة بنهاية عام 2026.

وأضاف المتحدث أن عمليات التركيب ستتواصل بشكل تدريجي بعد ذلك لتشمل بقية طائرات الأسطول، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من الخدمة لتشمل المزيد من رحلات الناقلة، لافتاً إلى أن الناقلة ستعلن عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمشروع مع تقدم مراحل التنفيذ.

وفي نوفمبر العام الماضي، أعلنت «فلاي دبي» عن توقيعها اتفاقية مع «سبيس إكس» لتقديم خدمات «ستارلينك» على متن أسطولها المتنامي.

وستوفر هذه الخدمة إنترنت عالي السرعة وسريع الاستجابة، قادراً على توفير البث الحي والألعاب الإلكترونية ومكالمات الفيديو وغيرها، كنقلة نوعية تستهدفها الناقلة في تجربة السفر على متن طائرات الشركة.

من جهة أخرى، أعلنت «فلاي دبي» استئناف رحلاتها، خلال ديسمبر المقبل، إلى كل من ريغا عاصمة لاتفيا ومدينة سالزبورغ النمساوية، إضافة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، ومن المقرر استئناف الرحلات إلى مطار ريغا الدولي اعتباراً من 11 ديسمبر، تليها الرحلات إلى مطار سالزبورغ ومطار فيلنيوس الدولي في 12 ديسمبر.

وستشغل الناقلة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى كل من هذه الوجهات، انطلاقاً من المبنى رقم (3) بمطار دبي الدولي.

وتعد الوجهات الثلاث إضافة إلى جدول الرحلات الشتوي لـ«فلاي دبي» لتوفر للمسافرين من دولة الإمارات خيارات أوسع لزيارة المدن الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يعكس استئناف رحلاتنا إلى ريغا وسالزبورغ وفيلنيوس التزامنا بتوسيع شبكتنا في أوروبا وبخدمة الأسواق الرئيسة في المنطقة».

وأضاف: «توفر هذه الوجهات لمتعاملينا وصولاً مباشراً إلى مدن غنية بالثقافة، وتجارب شتوية فريدة، ووجهات عالمية المستوى في جبال الألب».