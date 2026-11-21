وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم استراتيجية مع منصة «شياوهونغشو» الصينية، المعروفة باسم «ريدنوت»، في أول شراكة استراتيجية للمنصة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف تعزيز الترويج لدبي لدى الجمهور الصيني، والاستفادة من المنصة في التعريف بالمقومات السياحية والتجارب التي توفرها الإمارة.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية «جاهزية دبي لاستقبال الزوار الصينيين»، التي تستهدف تسهيل تجربة الزوار من الصين، وتعزيز التواصل معهم، من خلال الاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي التي يعتمدون عليها في اكتشاف الوجهات والتخطيط للسفر.

وتضم منصة «شياوهونغشو» مئات الملايين من المستخدمين، وتتيح لهم مشاركة تجاربهم وتقييماتهم وأدلة السفر والصور ومقاطع الفيديو، ما يجعلها إحدى المنصات المؤثرة في قرارات المستخدمين المتعلقة بالسفر والتسوق وأنماط الحياة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيبحث الجانبان فرص التعاون في الترويج السياحي وإنتاج المحتوى والسرد القصصي، وتعزيز التفاعل مع الجمهور، وتنظيم مبادرات لصناع المحتوى، بما يتيح التعريف بتجارب دبي من خلال محتوى رقمي يستند إلى تجارب الزوار وتوصيات المستخدمين.

ووقّع المذكرة، نيابة عن المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، المدير الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في المؤسسة، شهاب شايان، فيما وقّعتها عن منصة «شياوهونغشو» المدير الإداري لقطاع الأعمال العالمية في منطقتَي آسيا والشرق الأوسط، دودو كوانغ، نيابة عن المدير العام لمجموعة الأعمال التجارية العابرة للحدود وقطاع الإنترنت في المنصة، تيم تشانغ.

وقال شهاب شايان، إن «الصين تُعد من الأسواق السياحية ذات الأولوية لدبي»، مشيراً إلى أن الشراكة تتيح توظيف إمكانات المنصة الرقمية في الوصول إلى شرائح جديدة من المسافرين، وتعريفهم بالتجارب السياحية والترفيهية التي توفرها الإمارة.