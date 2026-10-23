"دبي للطيران المدني" توضح حقوق المسافرين عند تأخير الرحلات وإلغائها

دعت هيئة دبي للطيران المدني المسافرين إلى التعرّف على حقوقهم قبل بدء الرحلة، والتأكد من شروط التذاكر وسياسات إعادة الحجز والإلغاء والأمتعة، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالإجراءات المتبعة عند مواجهة أي مشكلة أثناء السفر.

وأوضحت الهيئة، في فيديو توعوي بعنوان «اعرف حقوقك وسافر بثقة»، أهمية الاطلاع على نوع التذكرة والشروط والأحكام المرتبطة بها، بما في ذلك إجراءات تغيير الحجز أو إلغائه، والأمتعة المشمولة بالتذكرة.

وبيّنت الهيئة أنه في حال تأخر الرحلة أو إلغائها، يحق للمسافر معرفة الأسباب والحصول على المساعدة وفق الأنظمة المعمول بها، مشيرة إلى التزام شركات الطيران بالتعامل مع هذه الحالات وفق المعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأكدت أهمية البدء بتقديم شكوى إلى شركة الطيران أو وكيل السفر الذي أُجري الحجز من خلاله، في حال مواجهة أي مشكلة، قبل اللجوء إلى الجهات المختصة.

وأضافت المادة أنه في حال عدم رضا المسافر عن الحل الذي تقدمه شركة الطيران، يمكنه تقديم تظلم إلى هيئة دبي للطيران المدني خلال 14 يوماً.

ودعت الهيئة المسافرين إلى الاطلاع على دليل رعاية مستهلكي قطاع الطيران في إمارة دبي عبر موقعها الإلكتروني: www.dcaa.gov.ae، للتعرّف على حقوقهم والإجراءات ذات الصلة.