9.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.7 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 2537 مبايعة بقيمة 7.99 مليارات درهم، منها 235 مبايعة للأراضي بقيمة 2.23 مليار درهم و2302 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.76 مليارات درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 369 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 276 مليون درهم في منطقة المركز التجارى الثانيه تليها مبايعة بقيمة 181 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 103 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 58 مبايعة بقيمة 233 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 79 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 72 مليون درهم في منطقة جزر العالم وأخيرا مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة زعبيل الاولى. وقد تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 224 مبايعة بقيمة 1 مليار درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 215 مبايعة بقيمة 350 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 191 مبايعة بقيمة 153 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.42 مليار درهم منها 58 رهونات أراضي بقيمة 138.76 مليون درهم و415 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.28 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 261 مليون درهم وأخري في منطقة المزهر الاولى بقيمة 101 مليون درهم. اما الهبات فقد شهدت تسجيل 93 هبة بقيمة 336.67 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 74 مليون درهم وأخري في منطقة الكرامه بقيمة 48 مليون درهم.