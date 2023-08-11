سيولة الأسهم المحلية تتجاوز 3 مليارات درهم في جلستين

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 3.08 مليارات درهم خلال جلستي الأربعاء والخميس، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.51 مليار درهم، سجلتها الأسهم المحلية في جلسة أمس، موزعة بـ1.133 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و380.038 مليون درهم في سوق بي المالي، و1.57 مليار درهم في ختام تداولات أول من أمس موزعة بـ1.215 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و364.813 مليون درهم لسوق دبي المالي.

وأغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس منخفضاً بنسبة 0.53% عند مستوى 4048.85 نقطة، مع تراجع أسهم 21 شركة من أصل 37 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 14 شركة، وبقيت أسهم شركتين على ثبات.

وانخفض سهم شركة «إعمار» بـ2.14% عند سعر 6.85 دراهم بتداولات قاربت 65.3 مليون درهم، وتراجع سهم الإمارات دبي الوطني بـ1.8% عند سعر 16.3 درهماً بتداولات قاربت 54.75 مليون درهم.

وتراجع سهم «شعاع كابتيال» بـ7.22% عند سعر 0.411 درهم بتداولات قاربت 14 مليون درهم، وانخفض سهم شركة «أرامكس» بـ5.1% عند سعر 2.79 درهم بتداولات قاربت 6.12 ملايين درهم.

وفي المقابل ارتفع سهم أمانات القابضة بنسبة 2.85% ليصل إلى 1.08 درهم، وصعد سهم الخليج للملاحة بنسبة 1.8% إلى 7.27 دراهم، وزاد سهم اكتتاب القابضة بنسبة 1.35%.

كما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية، التعاملات منخفضاً بنسبة 0.49% عند مستوى 9904.25 نقطة، مع انخفاض أسهم 37 شركة من أصل 62 شركة تم تداول أسهمها، فيما ارتفعت أسهم 17 شركة وبقيت ثماني شركات على ثبات.

وانخفض سهم «دانة غاز» بـ1.4% عند سعر 0.927 درهم، كما انخفض سهم «ملتيبلاي» بـ0.6% عند سعر 3.58 دراهم، فيما ارتفع سهم «كيو القابضة» بـ1.9% عند سعر 3.31 دراهم. وارتفع سهم ألفا ظبي القابضة بـ3.6% عند سعر 21.44 درهماً. وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم إشراق للاستثمار المرتفع بنسبة 1.4% عند سعر 0.57 درهم بتداولات قاربت 81 مليون سهم.