9.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 9.7 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 2380 مبايعة بقيمة 6.42 مليارات درهم، منها 248 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.52 مليار درهم، و2132 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 4.9 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 111 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة «هند 4»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 153 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثانية كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 209 مبايعات بقيمة 347 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.91 مليار درهم، منها 98 رهناً لأراض بقيمة 669.19 مليون درهم، و555 رهناً لفلل وشقق بقيمة 2.24 مليار درهم، وكان أهمها في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 511 مليون درهم، وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 220 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 451.8 مليون درهم، كان أهمها في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 111.26 مليون درهم.