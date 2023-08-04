9.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والاملاك في دبي أكثر من 9.7 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة اليوم، تسجيل 2380 مبايعة بقيمة 6.42 مليارات درهم، منها 248 مبايعة للأراضي بقيمة 1.52 مليار درهم و2132 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.9 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 111 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 153 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 73 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 81 مليون درهم بمنطقة البرشاء جنوب الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وأخيرا مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة الثنيه الرابعة.

وتصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 209 مبايعات بقيمة 347 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 176 مبايعة بقيمة 356 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.91 مليار درهم منها 98 رهنا لأراضي بقيمة 669.19 مليون درهم و555 رهنا لفلل وشقق بقيمة 2.24 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الثانية بقيمة 511 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 220 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 79 هبة بقيمة 451.8 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الثنيه الرابعة بقيمة 111.26 مليون درهم.

