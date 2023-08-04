أسواق الأسهم المحلية تستقطب سيولة تتجاوز ملياري درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية، في نهاية تعاملات أمس، سيولة تجاوزت ملياري درهم، مع تركيزها في أسهم العقار، والبنوك وسط توالي الإفصاح عن نتائج أعمال نصف سنوية.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.67 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و368.48 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 719.28 مليون سهم عبر أكثر من 30.047 ألف صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79% إلى 4051.18 نقطة، تزامناً مع انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.7 % عند مستوى 6.93 دراهم، وسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 3.23% عند 16.5 درهماً وبتداولات تجاوزت 31.47 مليون درهم. كما انخفض سهما «الاتحاد العقارية» وشركة «تبريد» بنسبة 3.9% و5.04% على التوالي. وانخفض سهم «ديار للتطوير» بنسبة 0.4% عند 0.742 دراهم.

وكان أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، سهم «إعمار العقارية»، وبتداولات قاربت 63.68 مليون درهم، يليه سهم «دبي الإسلامي»، بتداولات قاربت 35.82 مليون درهم.

كما هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.43% بالغاً 9783.51 نقطة، مع تراجع سهم «الوطنية للفنادق» 10% يليه سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 5.23% يليه سهم «ألفا ظبي» بنسبة 1.3%. وهبط سهم «بلدكو» بنسبة 9.95% ليتصدر قائمة التراجعات بالسوق.

وكان سهم «كيو القابضة» أكثر الأسهم استقطاباً للسيولة، وذلك بقيمة 302.63 مليون درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة» بنحو 212.3 مليون درهم يليه سهم «ملتيبلاي» بنحو 146.95 مليون درهم.