أسواق الأسهم تعزز مكاسبها بـ 28 مليار درهم

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال أول جلستين من شهر أغسطس الجاري، إذ ربح رأسمالها السوقي نحو 28 مليار درهم، وسط زيادة عمليات «شراء انتقائي» للأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.505 تريليونات درهم في نهاية جلسة يوم الإثنين (آخر جلسات شهر يوليو)، إلى 3.533 تريليونات درهم في نهاية تعاملات يوم أمس الأربعاء، موزعة بواقع 2.84 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و690.94 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وعلى مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.6%، أو ما يوازي 24.44 نقطة من مستوى 4059.27 نقطة في نهاية آخر جلسات يوليو الماضي إلى مستوى 4083.71 نقطة في نهاية جلسة تداول أمس.

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي من مستوى 9787.13 نقطة في نهاية آخر جلسات يوليو الماضي، إلى 9826.11 نقطة في نهاية تعاملات أمس.

وعلى المستوى اليومي، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في نهاية ثاني جلسات أغسطس الماضي، إذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.49%، فيما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.16%.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 2.45 مليار درهم، موزعة بواقع 1.92 مليار درهم في سوق أبوظبي، و534.28 ملايين درهم في سوق دبي المالي، في ما جرى التداول على نحو 880.76 مليون سهم عبر 34.42 ألف صفقة.

وشهدت بعض الأسهم ارتفاعات قوية ولافتة، إذ قفز سهم «شركة إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 0.6%، واستقطب سيولة بـ136.36 مليون درهم، مرتفعاً إلى مستوى 7.05 دراهم ليواصل بذلك التحليق فوق أعلى مستوياته منذ عام 2017.

وفي سوق أبوظبي، قفز سهم «شركة كيو القابضة» بالحد الأقصى المقدر بنسبة 14.67% بالغاً مستوى 2.97 دراهم، معززاً بسيولة 270.58 مليون درهم، بعد تلقي الشركة عرضاً من «القابضة» و«آي إتش سي كابيتال» لدمج حصص «القابضة» في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إضافة إلى حصة ملكية الأغلبية في «مُدن»، وكامل حقوق «آي إتش سي كابيتال» في «مُدن»، لإنشاء شركة إقليمية في العقارات والضيافة والفعاليات.