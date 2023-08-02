1.3 مليار درهم مكاسب سوق دبي المالي في أولى جلسات أغسطس

ربح سوق دبي المالي، نحو 1.3 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، أولى جلسات الأسبوع، مدعوماً بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 9778.63 نقطة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.504 تريليونات درهم موزعة بواقع 2.814 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و690.75 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية زخماً من السيولة خلال تداولات جلسة أمس، متجاوزة 1.7 مليار درهم، بحجم تداولات 634.08 مليون سهم، من خلال تنفيذ 24.34 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44% عند مستوى 4077.28 نقطة تزامناً مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 3.69% عند 7.01 دراهم.

كما ارتفع سهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 0.6% عند 17.1 درهماً، فيما ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 0.7% عند 5.79 دراهم، بينما انخفض سهم «تعليم القابضة» بنسبة 0.03% عند 4.18 دراهم وذلك بعد بلوغه أعلى مستوى منذ الإدراج بنهاية تعاملات أمس.

وفي المقابل، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.08% عند مستوى 9778.63 نقطة، تزامناً مع انخفاض سهم «ألفاظبي» بنسبة 1.3% عند 19.7 درهماً. كما انخفض سهم «أغذية» بنسبة 1.64% عند 42.1 درهماً، بينما ارتفع سهم «القدرة القابضة» بنسبة 4.02% عند 2.59 درهم. وارتفع سهم «ملتيبلاي» بنسبة 1.24% عند 3.27 دراهم، في حين استقر سهم «فيرتيغلوب» عند مستوياته السابقة بالغا 3.58 دراهم.