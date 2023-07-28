22 مليار درهم مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال أسبوع

تخطت مكاسب أسواق المال الإماراتية خلال الأسبوع الراهن، 22 مليار درهم موزعة بنحو 20.1 مليار درهم في سوق أبوظبي المالي، ونحو ملياري درهم في سوق دبي. وفيما يخص التداولات اليومية، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال جلسة نهاية الأسبوع، 0.014 % إلى مستوى 9760.83 نقطة، بعد تداولات تخطت قيمتها 999 مليون درهم على أكثر من 339.7 مليون سهم تم تداولها من خلال 10787 صفقة.

وتصدر سهم "العالمية القابضة" التداولات خلال الجلسة بقيمة 208.39 مليون درهم، لينهي جلسته على ارتفاع طفيف بواقع 0.03%، تبعه "ألفاظبي" بتداولات تجاوزت 121.1 مليون درهم ليرتفع السهم 1.12%.

وتصدر سهم شركة "فودكو" الوطنية للمواد الغذائية الرابحين بصعوده 14.79%، تبعه سهم أبوظبي الوطنية لمواد البناء "بيلدكو" بارتفاعه أيضاً بنسبة 14.71%، وحل البنك العربي ثالثاً بعد صعود سهمه بنسبة 12.31%.

وفي دبي ارتفع المؤشر العام للسوق خلال آخر جلسات الأسبوع 0.19% إلى مستوى 4036.88 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها 308.27 مليون درهم على نحو 235.28 مليون سهم تم تداولها عبر 6157 صفقة.

وتصدر سهم "شعاع" التداولات بقيمة 36.87 مليون درهم، وكذلك قائمة الرابحين بصعوده بنحو 4%، تبعه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بتداولات قيمتها 35.1 مليون درهم، ثم "إعمار" ثالثاً بـ31.38 مليون درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب نحو 64.7 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 62.2 مليون درهم، كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 36.3 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 30.4 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 13.6 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11.6 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين اليوم نحو 114.6 مليون درهم لتشكل ما نسبته 37.18% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 104.2 مليون درهم لتشكل ما نسبته 33.81% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي في سوق دبي نحو 10.4 مليون درهم كمحصلة شراء.