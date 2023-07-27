2.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 559 مبايعة بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 60 مبايعة للأراضي بقيمة 307.34 ملايين درهم، و499 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 166 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 68 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 374.77 مليون درهم منها 25 رهنا لأراضي بقيمة 134.94 مليون درهم و95 رهنا لفلل وشقق بقيمة 239.83 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 110 هبات بقيمة 221.91 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 180.71 مليون درهم.

