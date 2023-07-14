3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.6 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 712 مبايعة بقيمة 3.38 مليارات درهم، منها 174 مبايعة للأراضي بقيمة 1.72 مليار درهم، و538 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.66 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت منطقة القوز الثانية المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة مليار درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 116 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم.