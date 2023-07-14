مؤشر «دبي المالي» يستقر فوق 4000 نقطة

نجح مؤشر سوق دبي المالي في كسر (خط المقاومة) 4000 نقطة، أمس وصعد فوقه بحدود 20 نقطة خلال ساعات التداول الأولى، قبل أن يغلق جلسة أمس عند مستوى 4005 نقاط. وسجلت التداولات الإجمالية بالسوق 636.6 مليون درهم، لعدد 495.6 مليون سهم.

وواصلت أسهم القطاع العقاري وقطاع البنوك، الزخم لاسيما سهم «إعمار»، مع سيولة عالية على سهم «جي إف إتش».

وقال مدير شركة الأنصاري للوساطة المالية، عبدالقادر شعث، لـ«الإمارات اليوم»، إن جلسة أمس «من الناحية الفنية، تعد جيدة جداً للمؤشر، حيث نجح في الصعود فوق 4000 نقطة، وهذا للمرة الأولى منذ عام 2015»، لافتاً إلى أن «أهمية كسر (حاجز المقاومة) هذا، تكمن في استمرار الوتيرة الصاعدة للسوق واستقرار الزخم والإقبال على الاستثمار وضخ سيولة جديدة».

وأضاف شعث: «تتسم هذه الفترة من كل عام، بأنها موسم الإجازات والأداء الصيفي لسوق دبي، هذا العام مختلف، إذ يمكن القول بأنه تمكن من فك (معامل الارتباط) بأسواق المنطقة والأسواق الخارجية، والاعتماد على العوامل الداخلية من أداء الاقتصاد الوطني للدولة، بشكل عام، وخصوصاً اقتصاد إمارة دبي».

وبين أن «أحجام التداول اليومية أيضاً للسوق، تضاعفت تقريباً في المتوسط، مرتين إلى ثلاث مرات، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس قوة الشركات التي تم إدراجها، وارتفاع الثقة في مؤشرات السوق، سواء للمستثمرين الأفراد أو الصناديق، من الجانب المحلي أو الاستثمار الأجنبي المباشر».

وبحسب بيانات السوق، تم تداول أسهم 39 شركة أمس، وارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة، وبقيت أسهم سبع شركات على ثبات. وارتفع سهم إعمار بـ0.7% عند سعر 6.88 دراهم وبتداولات قاربت 10 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم «شعاع كابيتال» بـ2.6% عند سعر 0.40 درهم، وبتداولات تجاوزت 54 مليون سهم.

وانخفض سهم «ديار» بنحو 1% عند سعر 0.71 درهم، وبتداولات قاربت 32 مليون سهم، وارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بـ1.6% عند سعر 5.65 دراهم وبتداولات تجاوزت 10 ملايين سهم. وارتفع سهم سوق دبي المالي بـ1.8% عند سعر 1.66 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ 6 أشهر، وبتداولات قاربت 48 مليون سهم. كما ارتفع سهم «ديوا» بـ1.1% عند سعر 2.70 درهم وبتداولات قاربت 11 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً سهم الاتحاد العقارية الذي ارتفع بـ 1.6% عند سعر 0.43 درهم وبتداولات قاربت 150 مليون سهم.

وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب 148 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 127.22 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 54.8 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 56.48 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فبلغت قيمة مشترياتهم 63.61 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 71.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات، بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة أمس نحو 256.74 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.741% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 254.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.026% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي في السوق نحو 11 مليون درهم محصلة شراء.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.056%، ووصلت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول أمس إلى تريليونين و783 ملياراً و388 مليون درهم. وبلغت قيمة التداولات في السوق خلال جلسة أمس نحو 1.19 مليار درهم، على 389.66 مليون سهم، جرى تداولها من خلال 16020 صفقة.

وبلغت قيمة مشتريات المؤسسات نحو 907.16 ملايين درهم، فيما بلغت مبيعاتها 889.62 مليون درهم، ليبلغ صافي استثماراتها 17.53 مليوناً محصلة شراء.

وتصدر سهم «العالمية القابضة»، التداولات بأكثر من 211 مليون درهم، تبعه «ألفا ظبي» بنحو 108.45 ملايين درهم، ثم «بروج» بـ80.76 مليون درهم، ورابعاً «أدنوك للغاز» بتداولات بلغت نحو 63.9 مليون درهم.

وبالنسبة للرابحين في سوق أبوظبي، حل سهم شركة الخليج للمشاريع الطبية، في الطليعة بصعوده 10.81% تبعه الاتحاد للتأمين بزيادة بلغت نسبتها 10.28%.