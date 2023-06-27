مؤشر سوق دبي المالي يقفز 13.7% في النصف الأول

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى مستوى 3791.99 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قيادية في قطاعات العقار والمالية والصناعة والمرافق، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي خلال الفترة نفسها بنسبة 6.5% إلى مستوى 9550.4 نقطة. وتعززت مكاسب سوق دبي منذ مطلع عام 2023، بدعم من المستثمرين الأجانب الذين ضخّوا في السوق نحو 2.3 مليار درهم محصلة شراء، في مقابل عمليات تسييل في سوق أبوظبي بصافي استثمار بلغ تسعة مليارات درهم محصلة بيع.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 220 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال النصف الأول، مدعومة بزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق بأربعة إدراجات جديدة خلال النصف الأول، شملت «أدنوك للغاز» و«بريسايت» لحلول الذكاء الاصطناعي، و«أدنوك للإمداد والخدمات» في سوق أبوظبي، إضافة إلى إدراج أسهم «الأنصاري» للخدمات المالية في سوق دبي المالي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.206 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.426 تريليونات درهم في آخر جلسات يونيو الجاري، موزعة بواقع 2.774 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و652.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 218 مليار درهم خلال ستة أشهر الأولى من العام الجاري، توزعت بواقع 171.6 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و46.4 مليار درهم في سوق دبي المالي، فيما جرى التداول على نحو 53 مليار سهم، منها 27.6 مليار سهم في سوق أبوظبي، و25.4 مليار سهم في سوق دبي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 2.5 مليون صفقة في السوقين.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» في نهاية النصف الأول عند مستوى 9380.24 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9550.4 نقطة، وارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية بنحو 24.2%، والعقار بنسبة 15.8%، والخدمات 3.58%.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «أمريكانا» بنسبة 42.2%، و«أغذية» 24.6%، و«أدنوك للحفر» 19.5%، و«أبوظبي الإسلامي» 16.8%، و«الدار» 14.9%، و«موانئ أبوظبي» 12%، و«أدنوك للغاز» 9.6%، و«بروج» 4.3%، و«الياه سات» 2%.

واستحوذ «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 52.1 مليار درهم، تلاه «ألفا ظبي» بنحو 14.8 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» 10.8 مليارات درهم، و«أبوظبي الأول» 8.2 مليارات درهم، و«الدار» 6.6 مليارات درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 13.67% أو ما يعادل 455.9 نقطة خلال النصف الأول، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3791.99 نقطة في آخر جلسات يونيو الجاري، مع ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة 19.9%، والعقار 16.9%، والخدمات 13.3%، والمالية 11.4%.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الإمارات دبي الوطني» 14.2%، و«إعمار العقارية» 9.2%، و«ديوا» 15%، و«إعمار للتطوير» 34.2%، و«تيكوم» 10%، و«العربية للطيران» 13.5%، و«سالك» 33.5%، و«دبي للاستثمار» 8%، و«إمباور» 38%، فيما حقق «الخليج للملاحة» مكاسب قوية تجاوزت 494%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات خلال النصف الأول مستقطباً سيولة بنحو 10.8 مليارات درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 3.9 مليارات درهم، و«ديوا» 3.6 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» 3.3 مليارات درهم و«مصرف عجمان» 3.26 مليارات درهم.

• أسهم الإمارات تضيف 220 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال النصف الأول.