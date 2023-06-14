القيمة السوقية لـ «دبي المالي» تجاوز 640.8 مليار درهم

أضافت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي نحو 1.674 مليار درهم إلى رأسمالها السوقي في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، مدعومة بتحسن معنويات المستثمرين.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم دبي من 639.152 مليار درهم بنهاية تعاملات أول من أمس الاثنين، وصولاً إلى 640.826 مليار درهم بنهاية جلسة الثلاثاء.

واجتذبت الأسهم في سوق دبي المالي سيولة بلغت نحو 499.269 مليون درهم، فيما جرى التداول على نحو 490.709 مليون سهم عبر تنفيذ 10.396 آلاف صفقة.

وارتفع مؤشر «دبي المالي» بنسبة 0.29%، وسجل مستوى 3712.68 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مطلع مايو 2022.

بدوره، صعد سهم «الرمز كابيتال» بنسبة 4% ليصل إلى 1.3 درهم، وسهم «أمانات القابضة» بنسبة 4% ليصل إلى 1.04 درهم، كما ارتفع سهم «ديوا» بنسبة 0.4%، وسهم «مجموعة تيكوم» بنسبة 1.34%.

من جهته، تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.3% إلى مستوى 9351 نقطة.

وارتفع سهم «أدنوك للإمداد والخدمات» بنسبة 1.3%، و«سهم أمريكانا» بنسبة 1%.

وكان سهم «ملتيبلاي» الأكثر تداولاً، وارتفع 0.6% عند سعر 3.24 دراهم وبتداولات قاربت 42 مليون سهم.

وقالت خبيرة تحليل الأسواق في «إكس تي بي مينا»، فرح مراد، إن «سوق الأسهم في دبي ظلت باتجاه صعودي بشكل عام بفضل الجو الإيجابي عند المتداولين المحليين والأسس المحلية القوية».

وأضافت: «قد يشهد المؤشر الرئيس بعض التصحيحات في الأسعار بعد أسابيع من المكاسب على وجه الخصوص، حيث يمكن أن يتفاعل المتداولون مع بيانات التضخم الأميركية».