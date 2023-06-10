9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من تسعة مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 2766 مبايعة بقيمة 7.21 مليارات درهم، منها 204 مبايعات لأراضٍ بقيمة 1.52 مليار درهم و2562 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 5.69 مليارات درهم، فيما سجلت الرهونات 1.52 مليار درهم، وشهدت الهبات تسجيل 134 هبة بقيمة 340.02 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، بينما كانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بـ80 مليون درهم في «الثنية الرابعة»، في حين تصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مع تسجيلها 272 مبايعة بمليار درهم.