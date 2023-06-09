الأسهم المحلية تربح 6.99 مليار درهم منذ مطلع يونيو

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها منذ مطلع شهر يونيو الجاري، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 6.99 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.246 تريليونات درهم في نهاية شهر مايو الماضي، إلى 3.316 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.677 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و638.688 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وفي ذات الفترة، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 4.4% عند مستوى 3698.69 نقطة، ووصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى مستوى 9368.76 نقطة بعد تراجعه بنسبة 0.4% .

997.59 مليون درهم أرباح سوقية للأسهم المحلية بجلسة الجمعة

وعلى المستوى اليومي، عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 997.59 مليون درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.315 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس، إلى 3.316 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس الجمعة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 976.29 مليون درهم في سوق أبوظبي و524.82 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 549 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 24.82 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على المستوى اليومي بنسبة 0.6%. كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.3%.

وفي دبي، ارتفع سهم مصرف عجمان بنسبة 3.1%، وزاد سهما الاتحاد العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني بأكثر من 1%.

وصعد سهم ديوا بنسبة 0.4%. وارتفع سهما الإثمار واكتتاب بالنسبة القصوى للجلسة الثانية على التوالي. وواصل سهم الخليج للملاحة الصعود بنسبة 5.9%.

فيما انخفض سهم تعليم بنسبة 0.8%، وتراجع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.5%.

وفي أبوظبي، ارتفع سهم ملتيبلاي بنسبة 4.9%، وارتفع سهم أمريكانا بنسبة 0.3%، وارتفع سهم رأس الخيمة العقارية بنسبة 0.4%. وقفز سهم شركة كيو القابضة بنسبة 6.6%.