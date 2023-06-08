أسهم الخليج للملاحة القابضة تقفز بأكثر من 60% منذ تفعيل قرار تخفيض رأس المال

ارتفعت أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة بسوق دبي المالي بأكثر من 60% وذلك منذ تفعيل قرار تخفيض رأس المال يوم 22 من مايو الماضي وحتي الساعة 01:13 ظهرا بتوقيت دبي من تعاملات اليوم الخميس.

وفي خلال تلك الفترة، بلغت أحجام التداول على السهم بنحو 235.7 مليون سهم بقيمة 956.23 مليون درهم.

وفي تلك الساعة من تعاملات اليوم، قفز سهم الخليج للملاحة بنسبة 7.8% بالغا مستوى 5.40 درهم وهو الأعلى له على الإطلاق بحجم تداولات بلغت 12.34 مليون سهم محققة ما قيمة 65.63 مليون درهم.

ويوم 22 مايو الماضي، أعلنت الشركة عن استكمالها بنجاح كافة متطلبات وإجراءات تخفيض رأس مالها بنسبة 50% ليصل إلى 637.7 مليون درهم، علما أن رأس المال قبل التخفيض كان 1.275 مليار درهم.

وأشارت إلى قرار تفعيل التخفيض تم بعد ساعات التداول يوم الجمعة الماضية الموافق 19 مايو 2023.

وكانت الجمعية العمومية للشركة وافقت في مارس الماضي، على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق إلغاء 637.7 مليون سهم من أسهمها بقيمة اسمية درهم واحد على أساس تناسبي لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 637.7 مليون درهم.

وتم استخدام الاحتياطيات، سواء القانونية أو الاختيارية، بالكامل، لإطفاء جزء من الخسائر، ومن ثم إطفاء المتبقي من الخسائر من رأس المال.