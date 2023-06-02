سهم "ديوا" يشهد نشاطاُ ملحوظًا ويسجل أكبر قيمة تداول في 10 أشهر

تصدر سهم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، المُدرج بسوق دبي المالي، نشاط التداول على مستوى القيم قبل نهاية جلسة اليوم الجمعة بساعة تقريباً، حيث بلغت قيمة تداولاته حوالي 231.46 مليون درهم.

وتُعد قيمة التداول التي شهدها السهم اليوم هي الأكبر له في 10 أشهر تقريبًا وتحديدًا منذ الرابع من شهر أغسطس 2022.

وتحققت تلك القيمة للسهم خلال تعاملات اليوم من خلال تنفيذ 1078 صفقة على نحو 231.66 مليون سهم.

أما المستوى السعري للسهم، فشهد اسْتِقْرارًا عند سعر 2.5 درهم .

يشار إلى أنه من خلال تلك القيم المحققة للسهم في تعاملات اليوم استطاع الاستحواذ على نحو 55.9% من إجمالي قيم التداولات بسوق دبي المالي والتي بلغت نحو 413.94 مليون درهم.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي في تلك الساعة بنسبة 0.69% بالغا مستوى 3606.71 نقطة.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلنت يوم الاثنين الماضي بدء تشغيل مشروع خزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي بسعة 60 مليون جالون من المياه المحلاة وذلك بقيمة إجمالية بلغت 157.4 مليون درهم.

وارتفعت أرباح "ديوا" في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10.4% في الربع الأول من عام 2023 إلى 763 مليون درهم، مقابل 691 مليون درهم فى الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي إلى حوالي 5.44 مليارات درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد فضلا عن زيادة إيرادات محفظة أصول الهيئة الأخري.