دبي - الإمارات اليوم

واصل سوق دبي المالي تعافيه منذ حدوث التوترات الإقليمية وسجل ارتفاعات متتالية طوال الفترة الماضية، ليعود مع ختام جلسة، اليوم الجمعة، ليسجل أعلى إغلاق يومي له منذ 26 فبراير الماضي، بحسب البيانات المنشورة على موقع السوق.

وأكدت وكالة ”بلومبيرغ“ أن سوق دبي المالي ارتفع خلال نوفمبر الحالي بنحو 14% مسجلاً أكبر مكاسب شهرية منذ أبريل 2020.

وأنهى سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 5.6%، بما يعادل 348.88 نقطة، بدعم من صعود أسهم القطاعات القيادية، في مقدمتها البنوك والعقارات، بالتزامن مع إعلان بنك دبي الإسلامي استحواذه على مصرف الإمارات الإسلامي.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى أكثر من 1.087 تريليون درهم بنهاية جلسة الجمعة، مقارنة بنحو 1.051 تريليون درهم في نهاية الأسبوع السابق، محققة مكاسب بلغت 35.97 مليار درهم.

وقاد قطاع البنوك مكاسب القطاعات مرتفعاً بنسبة 8.83%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 5.75%، والصناعة بنسبة 4.25%، والاتصالات بنسبة 3.73%، علاوة على ارتفاع قطاع المرافق العامة بنسبة 2.09%.

وتصدر سهم «دبي الاسلامي» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، صاعداً بنسبة 27.5% ليغلق التعاملات عند 9.83 دراهم للسهم، عقب أعلان بنكا دبي الإسلامي، و”الإمارات دبي الوطني“بشكل مشترك أنهما، عقب موافقة مجلسي إدارتيهما، قد وقعا اتفاقية شراء أسهم تتيح لبنك دبي الإسلامي الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لمصرف الإمارات الإسلامي، وهو شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك الإمارات دبي الوطني.

كما ارتفع سهم «وطنية إنترناشيونال» بنسبة 19.7%، و«سوق دبي المالي» 15.65%، و«أملاك» 13.92%، و«تبريد» 12.12%، و«دبي للاستثمار» 9.47%، و«ديار للتطوير» 9.08%، و«إعمار العقارية» 8.2%، و«سالك» 6.48%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي سيولة تجاوزت 7.79 مليارات درهم، من خلال تداول نحو 1.66 مليار سهم، عبر 127 ألفاً و246 صفقة.

واستحوذت أسهم قطاع العقارات على 46.47% من إجمالي السيولة، بتداولات بلغت 3.62 مليارات درهم، تصدرها سهم «إعمار العقارية» بقيمة 2.24 مليار درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بتداولات بلغت 1.16 مليار درهم.

فيما اقتنصت أسهم قطاع البنوك 38% من إجمالي السيولة، بتداولات بلغت 2.96 مليار درهم، تصدرها سهم «دبي الاسلامي» بقيمة 1.92 مليار درهم، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 631.08 مليون درهم.

وعلى صعيد الاستثمار، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو مليار درهم، بعد تسجيل مشتريات بقيمة تجاوزت 3.18 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 2.18 مليار درهم.