الأسهم المحلية تربح 19.39 مليار درهم في ثانية جلسات الأسبوع

ربحت أسواق الأسهم المحلية في ثانية جلسات الأسبوع، أمس، أكثر من 19.39 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.295 تريليونات درهم في نهاية جلسة أول من أمس الاثنين إلى 3.315 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.694 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و620.590 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.533 مليار درهم، في وقت جرى فيه التداول على نحو 361.56 مليون سهم عبر 25.96 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.8% إلى 9484 نقطة. في ما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.7% إلى 3567 نقطة.