الأسهم المحلية تربح 19.39 مليار درهم في ثاني جلسات الأسبوع

ربحت أسواق الأسهم المحلية في ثاني جلسات الأسبوع اليوم الثلاثاء، رأسمالها السوقي أكثر من 19.39 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.295 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 3.315 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.694 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و620.590 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.533 مليار درهم، موزعة بواقع 1.128 مليار درهم في سوق أبوظبي و404.758 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 361.56مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 25.96 ألف صفقة.

وتفصيلًا، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.8% إلى مستوى 9484 نقطة مع ارتفاع سهم مجموعة " إي آند" "اتصالات سابقا" بنسبة 2.5% بالغا 23.72 درهم.

وارتفع سهم أدنوك للغاز بنحو 1% فيما انخفض سهم إشراق للاستثمار بنسبة 3.9%.كما انخفض سهم فيرتيغلوب بنسبة 1.2%.

وكان سهم ملتيبلاي أكثر الأسهم تداولا خلال جلسة اليوم، حيث ارتفع بنسبة 0.3% عند 3.48 درهم، وبتداولات تجاوزت 25 مليون سهم.

وزاد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 3567 نقطة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية بنسبة 2.7%.

واتفع سهما دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني بأقل من 1% عند 5.27 درهم و13.75 درهم على التوالي.

وعلى ذات الصعيد، واصل سهم الخليج للملاحة القابضة ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 4.5% عند 4.39 درهم، وبتداولات تجاوزت 19 مليون سهم.

وانخفض سهما ديار للتطوير والاتحاد العقارية بأكثر من 1%. وكان أكثر الأسهم تداولا اليوم، سهم مصرف عجمان، الذي ارتفع بنسبة 1.9% وبتداولات تجاوزت 36 مليون سهم.