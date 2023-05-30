1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

استقطبت أسواق الأسهم سيولة تجاوزت 1.6 مليار درهم في ختام تعاملات أمس. وتوزعت السيولة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و569.3 مليون درهم في سوق دبي المالي. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.295 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.679 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و615.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 9261.57 نقطة، وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.06%، ليصل إلى مستوى 3543.62 نقطة.