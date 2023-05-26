الأسهم المحلية تربح 9.77 مليار درهم في آخر جلسات الأسبوع

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في آخر جلسات الأسبوع، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 9.77 مليار درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.297 تريليونات درهم في نهاية جلسة الخميس، إلى 3.307 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة، موزعة بواقع 2.692 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و615.820 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.207 مليار درهم، موزعة بواقع 853.99 مليون درهم في سوق أبوظبي و353.362 مليون درهم في سوق دبي، حيث جرى التداول على نحو 287.97مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 18.60 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.56% عند مستوى 9453.42 نقطة تزامنا مع ارتفاع سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 2.8%، وصعود سهم الدار العقارية بنسبة 2.6%. فيما انخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.3%.

كما صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.44% عند مستوى 3541.41 نقطة تزامنا مع ارتفاع سهم الخليج للملاحة بالنسبة القصوى ليصل إلى سعر 3.91 درهم وبتداولات قاربت 22 مليون سهم.

وكان من أبرز الرابحين في دبي بجلسة الجمعة سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7%. وارتفع سهما الاتحاد العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني بأقل من 1%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً سهم مصرف عجمان الذي واصل الارتفاع بـ 3.9% عند سعر 2.14 درهم وبتداولات قاربت 45 مليون سهم.

يشار إلى أن أسواق المال المحلية قد سجلت أداء متراجعا على مستوى الأسبوع ككل حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.3%، ونزل مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.1%.