الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.24 مليار درهم

استقطبت أسواق الأسهم المحلية في نهاية تعاملات، اليوم الخميس، سيولة بلغت نحو 1.24 مليار درهم، مع تركيزها في أسهم العقار والمالية والبنوك تزامنا مع توالي الاعلان عن نتائج الطروحات الأولية والتي كان آخرها طرح أدنوك للإمداد.

وتوزّعت السيولة بواقع 875.23 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و367.01 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 376.56 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 18.09 ألف صفقة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% إلى 3525.81 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» 0.67% إلى 9400.52 نقطة.

وكان أكثر الأسهم تداولاً في سوق دبي، سهم مصرف عجمان، للجلسة الثانية على التوالي والذي ارتفع 4% عند 2.06 درهم، مسجلاً أعلى سعر منذ نحو سبع سنوات، بتداولات قاربت من 63 مليون سهم.

وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.8%، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.5%، كما ارتفع سهما الخليج للملاحة و سوق دبي المالي بأكثر من 2%.

وفي سوق أبوظبي، كان أكثر الأسهم تداولاً سهم إشراق للاستثمار والذي ارتفع بنسبة 0.5% عند سعر 0.585 درهم وبتداولات قاربت 27 مليون سهم.

وانخفض سهم أدنوك للغاز بنسبة 0.6% ، وهبط سهم آي أند "اتصالات سابقا"بنسبة 1.1%، وانخفض سهم كيو القابضة بنسبة 1.3%، وانخفض سهم مجموعة ملتيبلاي بنسبة 1.5%.

ويأتي هذا الأداء بعد الاعلان عن جذب شركة أدنوك للإمداد والخدمات طلبات بقيمة 125 مليار دولار في اكتتابها العام الأولي البالغة قيمته 769 مليون دولار في أبوظبي، في ظل إقبال المستثمرين على طروحات الأسهم بالمنطقة وسط ندرة الإدراجات في المناطق الأخرى.

وباعت شركة بترول أبوظبي الوطنية 1.41 مليار سهم- ما يوازي 19%- بأعمالها اللوجستية البحرية "أدنوك للإمداد والخدمات" بسعر 2.01 درهم للسهم، عند الحد العلوي لنطاق التسعير الضيق الذي يبدأ عند 1.99 درهم، وفقاً لبيان صدر اليوم الخميس. وبذلك تصل قيمة الشركة إلى 4.05 مليار دولار.

كانت "أدنوك" قد زادت حجم الطرح بأكثر من الربع بسبب طلب المستثمرين القوي. ما يُعدّ إشارة على استمرار تفوق الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط في مواجهة تراجع الإدراجات عالمياً، إذ دعمت أسعار النفط المرتفعة المنطقة.

وجمعت "أدنوك" المملوكة للدولة 2.5 مليار دولار في وقت سابق هذا العام من إدراج ذراعها لأعمال الغاز، بعد أن رفعت حجم اكتتابها أيضاً، لتجذب طلبات بقيمة 124 مليار دولار. وينجذب المستثمرون إلى اكتتابات المنطقة بسبب عائدات توزيعات الأرباح العالية التي تقدمها، والتي تعتبر جذابة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.