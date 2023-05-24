بيع أرض في دبي بـ660 مليون درهم

سجلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مبايعة لقطعة أرض في منطقة مدينة المطار المحيطة بمطار آل مكتوم الدولي بقيمة 660 مليون درهم.

ويعتبر اليوم تاريخي من حيث إجمالي التصرفات والتي حققت ٣.٤ مليار درهم، ومن حيث المبيعات النوعية، حيث بيع اليوم بنتهاوس في فندق مرسى العرب بقيمة ٤٢٠ مليون درهم .

وتفصيلاً بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 3.4 مليار درهم .

وشهدت الدائرة تسجيل 612 مبايعة بقيمة 2.51 مليار درهم منها 60 مبايعة أراض بقيمة 1.13 مليار درهم و552 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.38 مليار درهم.

و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 660 مليون درهم في منطقة مدينة المطار تليها مبايعة بقيمة 69 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 3 بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 209 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري وأخيرا مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 99 مبايعة بقيمة 478 مليون درهم تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 613.53 مليون درهم منها 36 رهن أراض بقيمة 352.47 مليون درهم و90 رهن فلل وشقق بقيمة 261.07 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 104 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 88 مليون درهم.

وشهدت الهبات تسجيل 20 منها بقيمة 368.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 253 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الثانية بقيمة 45 مليون درهم.