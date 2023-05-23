تسجيل 574 مبايعة عقارية في دبي بـ 1.76 مليار درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 574 مبايعة بقيمة 1.76 مليار درهم، منها 45 مبايعة لأراضٍ بقيمة 451.55 مليون درهم و529 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.31 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات 275.8 مليون درهم، وشهدت الهبات تسجيل 12 هبة بقيمة 41.02 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 83 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 62 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، ثم مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وتصدرت «الحبية الخامسة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 3» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 140 مليون درهم، وثالثة في «المركاض» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 31 مليون درهم.

أمّا في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 69 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة جزر العالم، وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 59 مبايعة بقيمة 244 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم.